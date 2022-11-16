МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о снижении вдвое размера задатка при продаже на приватизационных торгах государственного и муниципального имущества с начальной ценой менее 100 миллионов рублей. Совфед продлил действие пониженных ставок налога на прибыль в регионах

Документ разработан в целях расширения круга потенциальных покупателей приватизируемого государственного и муниципального имущества. Он уменьшает сумму задатка до 10% с 20% от начальной цены при продаже имущества, начальная цена которого меньше 100 миллионов рублей.

В первую очередь, это земельные участки, здания, сооружения, которые брошены, не нужны государству и достались ему в наследство, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев. При этом большое количество имущества сейчас поступает в казну по решениям судов, когда изымается по тем или иным причинам, отмечал он.

Небольшие земельные участки, здания и другие подобные объекты, которые выставляются на торги, могут использоваться малым бизнесом для организации сельхозработ, открытия магазинов, небольших производств и так далее. Существующий же размер задатка "часто является проблемой для малого бизнеса, для индивидуальных предпринимателей при участии в торгах", подчеркивал замминистра.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Согласно пояснительной записке к нему, снижение суммы задатка позволит потенциальным покупателям снизить затраты на обслуживание заемных средств, необходимых для участия в приватизационных торгах. Ориентировочно экономия на обслуживании кредитных средств составит около 20 миллионов рублей в год.