Госдума сократила сроки принятия решений о предоставлении госземель
Госдума приняла закон, сокращающий сроки принятия решений о предоставлении госземель
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о сокращении сроков отдельных процедур, связанных с предоставлением государственных и муниципальных земель.
Документ сокращает сроки принятия решений о предварительном согласовании и предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с 30 до 20 дней, а если схема расположения участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию, то с 45 до 35 дней.
Правительство РФ рассчитывает, что это ускорит реализацию новых проектов бизнеса, а вместе с ранее предпринятыми шагами в сфере ипотеки будет способствовать упрощению строительства индивидуального жилья гражданами, пояснял в конце июня премьер-министр Михаил Мишустин.
Закон также обязывает собственников и других лиц, которые используют земельные участки для сельскохозяйственного производства, в случае обнаружения пожара на таком участке немедленно уведомить о нем пожарную охрану и оказывать ей содействие в тушении.