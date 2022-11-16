МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о сокращении сроков отдельных процедур, связанных с предоставлением государственных и муниципальных земель. Госдума снизила задаток при продаже некоторых видов госимущества

Документ сокращает сроки принятия решений о предварительном согласовании и предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с 30 до 20 дней, а если схема расположения участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию, то с 45 до 35 дней.

Правительство РФ рассчитывает, что это ускорит реализацию новых проектов бизнеса, а вместе с ранее предпринятыми шагами в сфере ипотеки будет способствовать упрощению строительства индивидуального жилья гражданами, пояснял в конце июня премьер-министр Михаил Мишустин.

Закон также обязывает собственников и других лиц, которые используют земельные участки для сельскохозяйственного производства, в случае обнаружения пожара на таком участке немедленно уведомить о нем пожарную охрану и оказывать ей содействие в тушении.

Закон должен вступить в силу с 1 марта 2023 года.