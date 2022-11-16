МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности бизнеса по продлению срока аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Госдума сократила сроки принятия решений о предоставлении госземель

Действующее законодательство до 1 марта 2023 года предоставляет арендаторам государственных и муниципальных земельных участков право потребовать заключения дополнительного соглашения для продления договора аренды (до 3 лет), независимо от оснований заключения договора, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате.

Однако на дату обращения арендатора с таким требованием срок действия договора аренды земельного участка не должен быть истекшим, а арендодателем не должно быть заявлено в суд требование о расторжении договора. Также не должно быть выявленных государственным земельным надзором и не устраненных нарушений при использовании участка.

Законопроект, внесенный группой сенаторов, в целях защиты прав предпринимателей разрешает арендаторам требовать продления срока аренды земельного участка даже в том случае, когда арендодатель подал в суд требование о расторжении договора.

При этом "арендодатель не лишается права расторгнуть договор аренды по каким-либо причинам, и если суд встанет на сторону арендодателя, то договор аренды будет расторгнут независимо от того, продлевался ли его срок арендатором или нет", говорится в пояснительной записке.

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям при подготовке законопроекта ко второму чтению намерен конкретизировать основания обращения органа власти в суд для расторжения договора аренды, при которых арендатор не сможет воспользоваться правом на продление договора. "Например, если орган власти выявил нецелевое использование земельного участка, то продление договора аренды будет нецелесообразно", — пояснил журналистам глава комитета Сергей Гаврилов.