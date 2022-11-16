МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит самозанятым стать участниками рынка органической продукции. Госдума одобрила новые возможности бизнеса по продлению аренды госземель

Органическая продукция – это экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям (обособленное производство, запрет использования агрохимикатов и пестицидов и др.) При этом в единый госреестр производителей такой продукции сейчас включаются сведения лишь о юрлицах и индивидуальных предпринимателях.

Законопроект, внесенный группой сенаторов и главой комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным, позволяет включать в этот реестр также сведения о самозанятых. Это позволит самозанятым наносить на свою продукцию знак "Органик", получать государственную поддержку и на равных конкурировать с юрлицами и ИП.

Законопроект предоставляет самозанятым, желающим пройти сертификацию органического производства, равный доступ для включения в реестр производителей органической продукции, пояснял ранее один из его авторов, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Это будет способствовать увеличению объемов органической продукции на российском рынке, считает сенатор. При этом он обратил внимание, что в настоящее время самозанятые являются основными производителями меда и продукции пчеловодства, а также сборщиками дикоросов.