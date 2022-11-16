МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. ИК "Цифра брокер" (ранее ИК "Фридом Финанс") в рамках корпоративной реструктуризации продала казахстанский "Фридом Финанс" Freedom Holding за 6,6 миллиарда рублей, следует из финансовой отчетности Freedom Holding. Arconic продал свои российские активы основному акционеру "ВСМПО-Ависма"

"Цифра брокер" продала Freedom Holding за 6,6 миллиарда рублей (115 миллионов долларов) 90,43% уставного капитала казахстанской дочерней компании в рамках корпоративной реструктуризации, в результате которой Freedom Holding станет прямым владельцем 100% Freedom KZ. Сделка была одобрена регулирующим органом Казахстана и, как ожидается, будет завершена в течение ноября 2022 года", — говорится в отчетности.

Freedom Holding Corp. 20 октября объявила о заключении договора купли-продажи 100%-й доли в уставном капитале российской ИК "Фридом Финанс" с единственным покупателем — Максимом Повалишиным, который работает в руководстве компании с момента ее основания. Банк "Фридом Финанс" принадлежал российской инвесткомпании и вошел в периметр сделки.

Одновременно с процедурой смены владельца произошел ребрендинг российского бизнеса. Теперь его активы называются "Цифра брокер" и "Цифра банк".