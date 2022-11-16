"Цифра брокер" продала "Фридом Финанс" Freedom Holding за 6,6 миллиарда рублей
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. ИК "Цифра брокер" (ранее ИК "Фридом Финанс") в рамках корпоративной реструктуризации продала казахстанский "Фридом Финанс" Freedom Holding за 6,6 миллиарда рублей, следует из финансовой отчетности Freedom Holding.
"Цифра брокер" продала Freedom Holding за 6,6 миллиарда рублей (115 миллионов долларов) 90,43% уставного капитала казахстанской дочерней компании в рамках корпоративной реструктуризации, в результате которой Freedom Holding станет прямым владельцем 100% Freedom KZ. Сделка была одобрена регулирующим органом Казахстана и, как ожидается, будет завершена в течение ноября 2022 года", — говорится в отчетности.
Freedom Holding Corp. 20 октября объявила о заключении договора купли-продажи 100%-й доли в уставном капитале российской ИК "Фридом Финанс" с единственным покупателем — Максимом Повалишиным, который работает в руководстве компании с момента ее основания. Банк "Фридом Финанс" принадлежал российской инвесткомпании и вошел в периметр сделки.
Одновременно с процедурой смены владельца произошел ребрендинг российского бизнеса. Теперь его активы называются "Цифра брокер" и "Цифра банк".