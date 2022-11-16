МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин будет координировать деятельность Федерального дорожного агентства (Росавтодора) и госкомпании "Автодор" вместо первого вице-премьера Андрея Белоусова, следует из обновленного распределения обязанностей между заместителями председателя правительства, опубликованного на сайте кабмина.

"Ценные бумаги, инвестиции, облигации, акции.

"Автодор" разместил облигации на 35 миллиардов рублей рублей

Белоусов координировал работу агентства и госкомпании с 2020 года.

"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании — трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется открыть в конце 2023 года.

Росавтодор находится в ведении Минтранса, отвечает за более чем 60 тысяч километров автодорог федерального значения.

Деятельность самого Минтранса по-прежнему курирует Белоусов.