МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин будет координировать деятельность Федерального дорожного агентства (Росавтодора) и госкомпании "Автодор" вместо первого вице-премьера Андрея Белоусова, следует из обновленного распределения обязанностей между заместителями председателя правительства, опубликованного на сайте кабмина. "Автодор" разместил облигации на 35 миллиардов рублей рублей

Белоусов координировал работу агентства и госкомпании с 2020 года.

"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании — трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется открыть в конце 2023 года.

Росавтодор находится в ведении Минтранса, отвечает за более чем 60 тысяч километров автодорог федерального значения.

Деятельность самого Минтранса по-прежнему курирует Белоусов.