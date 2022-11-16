УФА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сделка по покупке ресторанов сети KFC ижевской компанией "Смарт Сервис" завершится до конца года, а после этого предприятие ждет ребрендинг, заявил один из собственников заведений Константин Котов. "Вкусно — и точка" купит активы логистического партнера McDonald's

Ранее американская Yum! Brands подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. Источник агентства в компании сообщал, что поэтапный запуск обновленных ресторанов запланирован начиная с декабря в Москве, Московской области и ХМАО — Югре.

Права на рестораны покупают бизнесмены Андрей Осколков и Константин Котов из Удмуртии.

"Мы ожидаем, что сделка будет закрыта до конца года, и тогда нас ждет процесс ребрендинга", — заявил Котов на форуме "Сделано в Удмуртии" в среду.

Он отметил, что компания сохранит меню и только четыре позиции изменят название. "Сами по себе блюда, вкусы и качество, с тем, что было составляющим нашего бренда, у нас остается", — пояснил бизнесмен.

В начале марта Yum! Brands сообщала о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. При этом заявление не касалось ресторанов, работающих по франшизе, а таких более тысячи.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.