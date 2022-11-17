МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск определился с кандидатурой своего возможного преемника на посту гендиректора компании Tesla, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на члена совета директоров компании Джеймса Мердока. Сотрудники Twitter сравнили Маска с Волан-де-Мортом

"Член совета директоров (компании — ред.) Джеймс Мердок сказал, что мистер Маск в последние месяцы определил потенциального преемника, который мог бы занять пост генерального директора Tesla", — говорится в сообщении издания.

При этом личность нового потенциального гендиректора компании не раскрывается.

На прошлой неделе, по данным торгов, акции Tesla опустились до минимума с ноября 2020 года, падают на 6%, ниже $181 за бумагу

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.