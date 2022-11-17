МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Снизить вред, наносимый окружающей среде населением Земли, можно за счет сокращения потребление энергоресурсов, в частности — сократив число авиаперелетов, рассказали РИА Новости эксперты EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ). Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний

Во вторник ООН сообщила, что число людей на Земле достигло 8 миллиардов человек. Эксперт Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин рассказал РИА Новости, что прирост населения отчасти обеспечен снижением смертности населения и ростом продолжительности жизни. При этом ООН и статистические данные, представленные в World Bank, указывают на снижение темпов прироста населения на планете.

"Для уменьшения вреда окружающей среде в текущих условиях каждому из нас необходимо снижать потребление энергоресурсов. Например, стоит либо совсем, либо чаще отказываться от использования личных авто в пользу поездок на общественном транспорте, велосипеде или пеших прогулок. Будет полезно минимизировать авиаперелеты", — заявил эксперт инфраструктурного центра EnergyNet Борис Бокарев.

Бокарев также добавил, что также можно снизить объем покупок продуктов, произведенных на других континентах, так как доставка товаров из-за рубежа также оставляет значительный углеродный след. Импортные товары, по его словам, можно заменить товарами местных производителей и фермеров.

Гендиректор компании-участника НТИ "НИЦ "Топаз" и эксперт рынка EnergyNet Александр Сивак при этом считает, что для сокращения негативного влияния на окружающую среду нужно развивать технологии выделения СО2 из атмосферы и из продуктов окисления органического топлива на уровне самих объектов промышленности и централизованного энергоснабжения.

"Увеличение выделения углекислого газа пора уравновешивать процессом его поглощения или улавливания, а также последующей утилизации или повторного использования в синтетическом топливе (для последующего улавливания СО2, и так далее по циклу)", — считает Сивак. Дополнительно в данной ситуации поможет внедрение технологий топливных элементов в качестве источников электроэнергии из любого доступного топлива, так как эффективность их выше. "Значит сможем тратить меньше топлива при той же выработке электричества, и будет меньше вредных выбросов", — подчеркнул эксперт.

Каждый же человек, по мнению Бокарева из НТИ, может внести вклад в сокращение углеродного следа даже дома, заменив обычные лампочки на энергосберегающие, а также приучив себя отключать электроприборы и зарядные устройства от сети после использования.