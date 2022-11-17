МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россияне все больше переключаются с монобрендовых магазинов на маркетплейсы – так, в мебельной отрасли, после приостановки деятельности IKEА в РФ, частота запросов в интернете сократилась на 40%, а на онлайн-площадках, напротив, выросла, говорится в исследовании крупной компании по продвижению товаров и услуг в интернете Kokoc Group, подготовленном для РИА Новости. АФК "Система" изучит возможность покупки российских активов IKEA

"Частотность запросов в поисковых системах по сравнению с сентябрем 2021 года снизилась на 40% по ключевым "мебельным" запросам. Это наглядно демонстрирует настроение рынка и совокупность экономических реалий текущего года. А снижение выкупа заказов у мебельных магазинов фиксируется до 80% год к году в 2022 году", — говорится в материалах.

Управляющий партнер и CEO компании Александр Шокуров, уточнил, что после заявления IKEA в марте этого года трафик шведской компании начал постепенно перераспределяться между другими мебельными ритейлерами. Последний всплеск интереса произошел с открытием распродажи складских остатков, и с начала августа количество запросов к IKEA в поисковиках постепенно снизилось до нуля.

"Покупатели выбирают маркетплейсы из-за широкого ассортимента, гибкой ценовой политики, широкого федерального покрытия и скорости доставки. С другой стороны, производители мебели и аксессуаров, ранее работавшие с IKEA, так же перестроились на маркетплейсы. "Яндекс Маркет" предлагает целый раздел "товаров из IKEA". Аналогичные товары есть на Wildberries и Ozon. Количество запросов на покупку мебели в поисковиках в Ozon выросло на 15%, в "Яндекс Маркете" — до 10%", — добавляется в исследовании.

Кроме того, основным драйвером оффлайн-покупок в IKEA были широко обставленные магазины с большими площадками для покупок, отдыха и еды. Культура "поездок в IKEA" ушла вместе со шведским ритейлером. Маркетплейсы же предлагают доставку до двери и не требуют тратить время на поездки по магазинам, а еще часто предлагают дополнительные скидки и акции. "Сегодня пользователи готовы покупать онлайн не только одежду с продуктами, но и мебель", — заключили в компании.

В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в начале октября сообщал, что министерство провело встречу с руководством IKEA, и уточнял, что пока шведский ритейлер продолжает оставаться в стране на прежних позициях. Однако позже, 9 ноября, в ходе заседания Госдумы он заявил, что сейчас нет возможности сказать — будет ли компания возвращаться в Россию или нет.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).