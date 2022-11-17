МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2021-2022 финансового года, который завершился 30 сентября, составила 1,136 миллиарда евро после убытка в 115 миллионов евро годом ранее, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Walmart в феврале-октябре упала почти вдвое

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль компании за отчетный период составила 1,82 евро после убытка в 0,18 евро годом ранее. Объем продаж ThyssenKrupp вырос на 21%, до 41,14 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала финансового года прибыль, приходящаяся на акционеров компании, выросла в 3,4 раза, до 389 миллионов евро. В пересчете на акцию прибыль ThyssenKrupp составила 0,63 евро по сравнению с 0,19 евро годом ранее. Объем продаж компании за квартал вырос на 12%, до 10,568 миллиарда евро.

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Крупнейший в мире производитель высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Штат компании по состоянию на 30 сентября 2022 года составляет почти 96,5 тысячи человек.