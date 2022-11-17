МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Немецкий промышленный концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года, то есть в прошлом календарном квартале, следует из отчета компании. Siemens Energy планирует завершить выход из российских активов в 2023 году

"Siemens продал весь свой бизнес финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года (длится с июля по сентябрь — ред.)", — говорится в отчете.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, это один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.