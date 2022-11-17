МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" запустила коммерческую доставку для компаний образцов и небольших партий товаров из Китая и Европы для налаживания работы с новыми зарубежными партнерами, сообщила компания. "Почта России" и ГТЛК договорились вместе развивать беспилотную логистику

"Почта России" совместно с дочерней компанией "Почтовая Логистическая Компания" (ПЛК) запустила доставку для корпоративных клиентов коммерческих международных отправлений из Китая и Европы. Новый сервис подойдёт для пересылки небольших партий и образцов продукции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис актуален для ритейлеров и производителей, которые столкнулись с необходимостью поиска новых поставщиков. Посылка из Китая доедет до Москвы за 10-15 дней авиа- и за 18-25 дней наземным транспортом, из Европы — за 7-10 дней в зависимости от страны приема. Максимальный вес одной посылки из Китая не должен превышать 20 килограммов, из Европы — 30 килограммов.

"Из-за трансформации логистического рынка многим российским компаниям было сложно получить небольшие коммерческие партии из-за рубежа. Решение "Почты" поможет клиентам наладить работу с новыми зарубежными партнерами", — поясняется в сообщении компании.

"Почта России" продолжает активно разрабатывать новые продукты и сервисы. В ближайшем будущем мы запустим курьерскую доставку, чтобы сервис стал максимально удобным для компаний. Мы оперативно внедряем новые логистические решения и работаем над сокращением сроков доставки", — прокомментировал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности "Почты России" Георгий Аликошвили.