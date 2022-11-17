МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Генеральный директор Siemens Ролан Буш после публикации отчета за 4-й квартал сегодня сообщил, что компания нарастит затраты на исследования и разработки. Чистая прибыль Siemens за финансовый год снизилась на 40 процентов

"Мы намерены нарастить расходы на исследования и разработки и довести их примерно до 8% от выручки. При этом мы постоянно проводим обновление оборудования и увеличиваем вложения в ассортимент ПО и цифровых услуг", — сказал репортерам руководитель.

В 2021 году Siemens потратила на разработку новой продукции и сервисов 7,8% продаж.