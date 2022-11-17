МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ потребовала экстрадиции из Объединенных Арабских Эмиратов Зыгмунта Зыгмунтовича, являющегося сооснователем финансовой пирамиды Finiko, по уголовному делу о хищении миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Центробанк выявил почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид

"По поручению Генеральной прокуратуры РФ Зыгмунтович З.Р. объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере)", — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

По информации Генпрокуратуры, Зыгмунтович был задержан Объединенных Арабских Эмиратах. Поэтому российское надзорное ведомство направило в Минюст ОАЭ запрос о его выдаче.

"В настоящее время этот запрос находится на рассмотрении в компетентных органах ОАЭ. Сабиров М.Р. и Сабиров Э.И. по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации 11 и 12 ноября также были объявлены в международный розыск, однако на текущий момент сведений об установлении их местонахождения не поступало", — уточняют в ведомстве.

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Зыгмунтович является одним из сооснователей Finiko, а Сабировы имели отношение к топ-менеджменту финансовой пирамиды.

По версии следствия, финансовую пирамиду создавали с сентября 2018-го по июль 2019 года. Главный офис располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах России.

Сеть продвигала виртуальную платформу, пользователем которой мог стать любой человек. Распространялась информация о высокой доходности Finiko, а инвесторам гарантировали прибыль — до 5% в день, хотя по сути это была классическая схема Понци, или финансовая пирамида.

В апреле этого года МВД РФ сообщало, что подсчитанный ущерб на тот момент уже превысил 5 миллиардов рублей. От потерпевших поступило около 10 тысяч заявлений.

На июль этого года, было известно об уголовных делах против четырех организаторов пирамиды, в том числе Зыгмунтовиче, и 18 активных участников. Часть из них скрывалась от следствия, часть была задержана — одной из последних была поймана директор пирамиды Анна Серикова под псевдонимом Тиффани, лично привлекшая более 5 миллионов долларов.

Опыт "МММ", "Властелины", "Кэшбери" и других лопнувших финансовых пирамид россиян не научил остерегаться подобных структур: как сообщали минувшим летом в ЦБ РФ, ежегодно жители России относят мошенникам из пирамид 10-12 миллиардов рублей.