МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Nvidia Corp, занимающаяся разработкой чипов и компьютерных вычислений, в среду сообщила, что ее выручка в 3-м квартале превысила ожидания благодаря сильному спросу в ее бизнесе дата-центров на фоне все большего внедрения облачных сервисов. Выручка Tencent сократилась за третий квартал

Выручка в бизнесе дата-центров в 3-м квартале увеличилась на 31% в годовом выражении, а выручка в игровом подразделении упала на 51%. Акции Nvidia в среду после завершения основной сессии подорожали на 1%.

Как сообщила в октябрьской заметке брокерская фирма Jefferies, в августе рыночная доля Nvidia в сегменте так называемых ускорителей чипов внутри шести крупнейших в мире облачных инфраструктур, выросла до 85%.

Хотя экспортные ограничения, введенные США, являются поводом для беспокойства, производство Nvidia версии A100 в пониженной категории, получившей название A800 и соответствующей недавно введенным правилам экспортного контроля, стало отрадным моментом. Это помогло смягчить удар по финансовому положению компании.

Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс сказала, что, хотя экспортные ограничения в 3-м квартале оказали влияние на выручку, ее снижение "в целом было компенсировано продажами Китаю альтернативных продуктов".

"Экспортные ограничения, введенные Министерством торговли США, стали подарком для Nvidia, так как китайские клиенты начали запасаться ее графическими процессорами для дата-центров", — считает аналитик Summit Insights Group Киннгай Чань. Он повысил рекомендацию по акциям Nvidia с "держать" до "покупать".

Хотя чип А800 отвечает экспортным правилам в отношении Китая, гендиректор Дженсен Хуан на вопрос о том, соответствует ли этот чип духу этих требований, ответил, что "он полностью отвечает им и по форме, и по существу".

Игровой бизнес Nvidia — сегмент, который некогда был источников выручки для группы, —пострадал от слабого потребительского спроса и изменений в создании криптовалюты Ethereum.

"Возможно, это содействовало повышению продаж запчастей для наших графических процессоров на некоторых рынках, особенно повлияло на спрос на некоторые наши продукты, в частности в нижнем ценовом сегменте", — пояснила Кресс.

Графические чипы Nvidia востребованы для майнинга криптовалют, но динамика на крипторынке тоже негативно отражается на спросе. Гендиректор Хуан не считает, что блокчейн станет важной составляющей бизнеса группы.

Скорректированная выручка Nvidia за квартал, завершившийся 30 октября, составила 5,93 млрд долларов. Консенсус-оценка аналитиков, согласно Refinitiv, равнялась 5,77 млрд долларов.

Как прогнозирует Nvidia, в текущем квартале выручка достигнет 6 млрд долларов ±2%, тогда как средняя оценка равна 6,09 млрд долларов.