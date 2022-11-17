СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — ПРАЙМ. Предложение заморозить активы уехавших из России бизнесменов нашло поддержку депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета. Он также предложил рассмотреть вопрос о национализации имущества тех, кто занял враждебную позицию по отношению к стране. В Госдуме считают, что нельзя отбирать активы у всех уехавших бизнесменов

"Полностью поддерживаю предложение направить доходы уехавших из России бизнесменов, а также замороженные средства иностранных инвесторов на нужды специальной военной операции и восстановление пострадавших от действий киевского режима регионов. При этом, также считаю целесообразным рассмотреть вопрос о национализации имущества российских бизнесменов, уехавших из России и занявших враждебную позицию по отношению к нашей стране и народу", — заявил он РИА Новости.

Шеремет считает, что замороженные средства можно направить на покупку сертификатов на жилье переселенцам из новых регионов России, которые были вынуждены уехать из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил направлять доходы уехавших из России бизнесменов на ведение спецоперации, а замороженные в РФ средства иностранных инвесторов из недружественных стран — на восстановление инфраструктуры новых регионов и Крымского моста, поврежденного в результате теракта в октябре.