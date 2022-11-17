МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий относить географические указания к объектам интеллектуальной собственности, что даст возможность защитить права их правообладателей. В Госдуме одобрили размещение рекламы отечественного вина вдоль дорог

Под географическим указанием сейчас понимается обозначение, идентифицирующее товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

Закон дает возможность включать географические указания по заявлениям их правообладателей в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Сейчас в этот реестр по заявлению правообладателей могут включаться объекты авторских и смежных прав, товарные знаки (знаки обслуживания) и наименования мест происхождения товаров. При нарушении прав правообладателя таможенные органы вправе приостанавливать срок выпуска товаров, содержащих такие объекты интеллектуальной собственности, в том числе без заявления правообладателя.

Закон позволит применять аналогичные меры защиты и при нарушении прав правообладателей географических указаний. Он должен будет вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.