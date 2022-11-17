МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Renault SA может передать трастовому фонду более половины доли в Nissan Motor, чтобы пакет акций соответствовал доле японского автопроизводителя в Renault. Об этом сообщила японская газета Nikkei. СМИ: Volkswagen пересмотрит планы в отношении нового завода Trinity

Renault, согласно изданию, передаст 28% акций Nissan и сохранит у себя 15%, что аналогично доле Nissan в Renault.

Как добавило издание, сейчас Renault владеет 43% акций Nissan. После передачи акций компания лишится прав голоса, связанных с этими акциями.

Renault и Nissan сообщение прокомментировать отказались.

Идущие переговоры между Renault и Nissan насчет альянса могут привести к крупнейшей перезагрузке отношений партнеров с ареста Карлоса Гона, долгое время руководившего компаниями, в 2018 году. Но еще пока неясно, чем именно в итоге обернутся переговоры.

Осведомленные лица также ранее сообщили, что доля Renault в Nissan может быть сокращена до 15%.