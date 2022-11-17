МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российская сторона параллельно с работой над созданием международных территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке обсуждает вопрос сотрудничества в рамках этого режима с китайскими компаниями, сообщил вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Россия попросила Китай ускорить работы по зерновому коридору

"Мы не создаём никакие преференциальные режимы на бумаге, поэтому для нас важно, чтобы было согласие компаний и с российской, и с китайской стороны. Это должно быть взаимовыгодным сотрудничеством. Поэтому мы сейчас параллельно разрабатываем новый преференциальный режим и в то же время обсуждаем с компаниями, у кого есть интерес к развитию этого сотрудничества", — сказал Трутнев журналистам после заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока Китайской Народной Республики, где обсуждалась в том числе тема международных ТОР.

Во время совещания Трутнев напомнил китайской стороне, что в соответствии с решением президента России, правительство работает над созданием нового преференциального режима — международной территории опережающего развития. По его словам, в рамках режима планируется обеспечить специальные условия для инвесторов: свободу движения трудовых ресурсов, товаров и капитала, расчеты в национальных валютах, взаимное признания разрешений, сертификатов, дипломов, возможность строительства объектов по стандартам поставщиков технологий, защиту прав инвесторов и информации о бенефициарах путем создания отдельного реестра юридических лиц, третейский инвестиционный суд, упрощенный режим контроля и надзора.

"Мы с удовольствием готовы продолжать эту работу вместе. И если с вашей стороны, со стороны компаний Китая есть предложения по тому, какие условия нужно создать для надёжной безопасной работы, мы готовы это рассматривать", — заявил Трутнев участникам заседания с китайской стороны.

Позже вице-премьер уточнил журналистам, что международные ТОР могут быть созданы в Хабаровском крае, Сахалинской области, Приморье, где достаточно высока заинтересованность регионов.