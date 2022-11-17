Вице-премьер Трутнев: Россия обсуждает с фирмами Китая сотрудничество в международных ТОР
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российская сторона параллельно с работой над созданием международных территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке обсуждает вопрос сотрудничества в рамках этого режима с китайскими компаниями, сообщил вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Мы не создаём никакие преференциальные режимы на бумаге, поэтому для нас важно, чтобы было согласие компаний и с российской, и с китайской стороны. Это должно быть взаимовыгодным сотрудничеством. Поэтому мы сейчас параллельно разрабатываем новый преференциальный режим и в то же время обсуждаем с компаниями, у кого есть интерес к развитию этого сотрудничества", — сказал Трутнев журналистам после заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока Китайской Народной Республики, где обсуждалась в том числе тема международных ТОР.
Во время совещания Трутнев напомнил китайской стороне, что в соответствии с решением президента России, правительство работает над созданием нового преференциального режима — международной территории опережающего развития. По его словам, в рамках режима планируется обеспечить специальные условия для инвесторов: свободу движения трудовых ресурсов, товаров и капитала, расчеты в национальных валютах, взаимное признания разрешений, сертификатов, дипломов, возможность строительства объектов по стандартам поставщиков технологий, защиту прав инвесторов и информации о бенефициарах путем создания отдельного реестра юридических лиц, третейский инвестиционный суд, упрощенный режим контроля и надзора.
"Мы с удовольствием готовы продолжать эту работу вместе. И если с вашей стороны, со стороны компаний Китая есть предложения по тому, какие условия нужно создать для надёжной безопасной работы, мы готовы это рассматривать", — заявил Трутнев участникам заседания с китайской стороны.
Позже вице-премьер уточнил журналистам, что международные ТОР могут быть созданы в Хабаровском крае, Сахалинской области, Приморье, где достаточно высока заинтересованность регионов.
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