МИНСК, 17 ноя — ПРАЙМ. Рестораны, работавшие под брендом "МакДональдс", с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под брендом "Вкусно – и точка", сообщило предприятие "КСБ Виктори Рестораны", управляющее сетью. "Вкусно — и точка" купит активы логистического партнера McDonald's

"Двадцать первое ноября – последний день работы наших ресторанов под брендом "МакДональдс". Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом — "Вкусно – и точка", — говорится в сообщении на сайте компании.

Одиннадцатого ноября "Вкусно – и точка" сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. До перехода рестораны будут работать под прежним названием.

В компании "КСБ Виктори Рестораны" РИА Новости сообщили, что компания планирует единовременный переход ресторанов на работу под брендом "Вкусно – и точка" без приостановки их деятельности.