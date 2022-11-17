МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Noventiq, международное подразделение российской компании из сферы информационной безопасности Softline, приобретает контрольный пакет акций сербской компаний Saga Group, следует из пресс-релиза Лондонской фондовой биржи (LSE). "Аврора" получила 25 процентов и одну акцию авиакомпании "Якутия"

"Noventiq, зарегистрированный на Кипре глобальный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности, сегодня объявил о подписании соглашения о приобретении контрольного пакета акций сербского лидера в области программного обеспечения и цифровых решений Saga Group", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате приобретения в Noventiq придут более 400 экспертов, включая более 300 высококвалифицированных и опытных специалистов сферы информационных технологий, для создания и доставки критически важных компонентов цифровой инфраструктуры и процесса трансформации региональным клиентам.

В начале октября Softline, разделившая бизнес на российское и международное подразделение, объявила о ребрендинге последнего — оно с 20 октября начало функционировать под брендом Noventiq.

По сообщению Softline, зарегистрированной на Кипре, в июле, такое намерение разделения было продиктовано ситуацией, в которой бизнес группы в России и за ее пределами стал значительно отличаться по операционным приоритетам и рыночной стратегии.