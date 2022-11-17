МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Holding по итогам первого полугодия 2022-2023 финансового года (завершилось 30 сентября) снизилась более чем в 20 раз в годовом выражении и составила 306 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Siemens за финансовый год снизилась на 40 процентов

Разводненная прибыль на акцию составила 0,1 юаня (0,01 доллара) по сравнению с 2,3 юаня (0,36 доллара) годом ранее. При этом выручка за период выросла в годовом выражении на 1,6%, до 58,021 миллиарда долларов.

За второй квартал финансового года чистый убыток составил 2,89 миллиарда долларов, годом ранее чистая прибыль компании составила 833 миллиона долларов. Разводненный убыток составил 0,97 юаня (0,14 доллара) на акцию по сравнению с прибылью в 0,25 юаня годом ранее. Общая выручка Alibaba за квартал выросла на 3,2%, до 29,124 миллиарда долларов.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По состоянию на 30 сентября штат компании составлял 244 тысячи человек.