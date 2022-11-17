МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение достоверности информации о договорах финансовой аренды в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, а также на противодействие недобросовестной конкуренции в сфере лизинга. Совфед продлил нулевую ставку НДС на реализацию лизинговых судов

Документ, внесенный депутатами Анатолием Аксаковым, Владимиром Сениным, Константином Бахаревым и сенатором Николаем Журавлевым, обязывает лизингодателя вносить сведения о заключении такого договора не позднее трех рабочих дней с даты передачи предмета лизинга лизингополучателю, а не с даты заключения договора. В реестр будут вноситься сведения о номере, дате и сторонах договора, предмете лизинга, дате начала и окончания срока лизинга.

Публично доступные данные о заключенных договорах лизинга позволят избежать ситуации, когда одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем в залог или по договору лизинга либо продается с целью создания эффекта "добросовестного приобретения", считают разработчики.

Ведь на практике нередко возникают ситуации, когда после заключения договора лизингополучатель отказывается от него еще до передачи ему предмета лизинга. При этом существующая в едином реестре запись о заключении договора лизинга "фактически вводит пользователей реестра в заблуждение", поскольку отношения финансовой аренды еще не возникли, так как предмет лизинга не поступил во владение и пользование лизингополучателя, поясняют авторы инициативы. ГТЛК получит средства из ФНБ на льготный лизинг

Кроме того, в связи с подпаданием ряда крупных российских лизингодателей под действие санкций, введенных США, правительством России было принято решение о ряде мер, направленных на их защиту, в том числе о снятии обязанности публиковать в едином реестре сведения о заключенных договорах лизинга. Это создало предпосылки для возникновения недобросовестной конкуренции, полагают разработчики.

Компании, которые вправе не вносить сведения о договорах лизинга в единый реестр из-за введенных против них ограничительных мер, получили возможность делать потенциальным лизингополучателям конкурентные предложения. Это подталкивает таких лизингополучателей отказываться от других уже заключенных договоров до передачи им предмета лизинга. В результате единый реестр, созданный для повышения прозрачности бизнеса и снижения рисков в экономике, фактически стал источником возникновения новых рисков, указывают авторы документа.