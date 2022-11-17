МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Тюмень) отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, отказавших Росприроднадзору во взыскании с компании "РН-Юганскнефтегаз", крупнейшей нефтегазодобывающей структуры "Роснефти", около 110 миллионов рублей возмещения вреда лесам. Суд обязал Gasum выплатить задолженность "Газпром экспорту"

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в четверг, рассмотрев кассационную жалобу истца на решение арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда, решил отправить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Истец требует возместить вред лесам 55-го квартала Нефтеюганского лесничества в районе Мамонтовского месторождения. Как выявило ведомство, на почве лесных участков площадью около 8,7 гектара наблюдалось превышение содержания нефтепродуктов в 163-201 раз по сравнению с незагрязненным участком.

Две инстанции, отклоняя требования Росприроднадзора, отметили, что решениями Нефтеюганского райсуда "РН-Юганскнефтегаз" уже обязали провести рекультивацию лесов. В такой ситуации дополнительное взыскание вреда в денежной форме стало бы двойной мерой ответственности за одно нарушение, что по закону недопустимо. Суд взыскал с Intel почти миллиард долларов

Ранее производство по этому делу приостанавливалось до окончания рассмотрения другого спора, в котором Росприроднадзор пытался взыскать с нефтяной компании более 105 миллионов рублей за загрязнение нефтью лесов 155-го и 156-го кварталов того же лесничества площадью 8,3 гектара. Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако затем апелляция отменила решение, и ее поддержал арбитражный суд округа.

Там суды тоже указали, что выявленное нарушение уже рассмотрено райсудом, который обязал компанию разработать проекты рекультивации лесных участков и восстановить их. "РН-Юганскнефтегаз" разработал план рекультивации на 2022-2025 годы. Как отметили суды, расходы на восстановительные мероприятия должны быть учтены при определении размера компенсации. Поскольку эти мероприятия еще не завершены, суды пришли к выводу, что иск о возмещении вреда подан Росприроднадзором преждевременно.

Верховный суд отправил то дело на новое рассмотрение, указав, что рекультивация касается только почвы, судам же следует оценить вред другим компонентам природной среды – например, животному и растительному миру.

"РН-Юганскнефтегаз" — ключевой актив ПАО "НК "Роснефть", на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании.