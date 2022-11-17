МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Правительство Армении готово поддержать выход компании Shell на рынок республики, заявил глава армянского минэкономики Ваан Керобян на встрече с руководством нефтегазовой компании. Shell будет покупать целлюлозный этанол у Raizen

"Министр подтвердил готовность правительства поддержать выход Shell на рынок Армении, подчеркнув, что этот шаг станет важным импульсом для других мировых компаний", — сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью компании в Армении и возможности их решения.

Shell — британско-нидерландская нефтегазовая компания, которая представлена более чем в 70 странах мира,