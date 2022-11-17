МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российские компании с 28 ноября смогут выпускать новые виды облигаций, в том числе адаптационные и связанные с целями устойчивого развития, говорится в сообщении Банка России. Банк России назвал размер комиссии за трансграничный перевод в рамках СБП

"Первый вид — адаптационные, второй — связанные с целями устойчивого развития, третий — облигации климатического перехода. Они предусмотрены изменениями в стандарты эмиссии ценных бумаг", — сообщает ЦБ.

Благодаря адаптационным облигациям у компаний появляется возможность привлекать средства для трансформации своего бизнеса при переходе к экономике с низким уровнем выбросов парниковых газов, поясняют в ЦБ. Это целевые облигации и полученное финансирование компания должна направить на конкретные проекты, критерии которых утверждает правительство.

Эмитенты облигаций, связанных с целями устойчивого развития, могут использовать привлекаемые средства для решения любых общекорпоративных задач. Компания при этом обязуется достичь заявленных при выпуске ключевых показателей. Если сделать это не удается, инвесторам выплачивается повышенный доход.

Облигации климатического перехода также не являются целевыми, но эмитент должен представить научно обоснованную стратегию изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата.

Помимо новых инструментов, документ предусматривает и другие изменения, которые касаются эмиссии ценных бумаг. Так, установлены особенности выпуска акций, размещаемых по договору конвертируемого займа. Усовершенствовано регулирование инфраструктурных облигаций. Решены другие вопросы, связанные с практикой применения стандартов, сообщил ЦБ.