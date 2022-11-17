МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Банк России разработал подходы к регулированию рассрочки без оформления кредитного договора: предлагает запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия рассрочки, ввести обязанность раскрывать ее стоимость, а также считает необходимым предоставлять "период охлаждения" для отказа от услуги вместе с возвратом товара, говорится в сообщении регулятора. Банк России назвал размер комиссии за трансграничный перевод в рамках СБП

"Банк России разработал подходы к регулированию рассрочки. Предложения Банка России направлены на снижение рисков, которые возникают у потребителей при покупке товаров или услуг в рассрочку без оформления кредитного договора", — сообщил ЦБ.

Регулятор предлагает сблизить законодательство о потребительском кредитовании и законодательство, регулирующее услуги рассрочки.

"В частности, ввести требования к информированию потребителей и содержанию договора, ограничить размер неустойки за просрочку, дать возможность покупателю запретить уступку прав требования. Чтобы потребитель точно понимал, что рассрочка не бесплатна, Банк России предлагает запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия рассрочки и ввести обязанность раскрывать ее стоимость. Также следует рассмотреть варианты ограничения стоимости рассрочки", — сообщил Банк России.

Кроме того, регулятор считает, что у покупателя "должна быть возможность в течение определенного "периода охлаждения" отказаться от рассрочки вместе с возвратом товара", а также в любой момент досрочно выплатить рассрочку по заранее известной процедуре.

Также регулятор предлагает направлять сведения о рассрочке в бюро кредитных историй, поскольку сейчас отсутствие этих данных мешает банкам правильно оценить долговую нагрузку и кредитоспособность потенциальных заемщиков.

ЦБ обсудил эти предложения с представителями банков и компаний, которые предоставляют услуги рассрочки, после их согласования со всеми заинтересованными сторонами планируется подготовить изменения в законодательство.