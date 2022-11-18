МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Отечественные мебельные производители, делавшие продукцию для шведской компании IKEA, ныне покинувшей Россию, начали сами продавать эти товары и создавать новые аналогичные коллекции, сообщили "Известиям" в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ (АМДПР). Россияне после закрытия IKEA стали чаще искать мебель в интернете

Так, компания "Ангстрем" начала продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих "Фрея" — в IKEA она называлась "Хемнес". Первая мебельная фабрика разработала нескольких десятков совместимых друг с другом типовых кухонных модулей "Лайт".

В АМДПР уточнили, что изделия, как и в IKEA, можно купить и самостоятельно собрать. В планах — увеличить количество подобных коллекций.

У компании "Аскона" было производство, настроенное эксклюзивно под IKEA, отметил генеральный директор компании "Этерна", эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин.

В "Асконе" сообщили, что продукцию для IKEA производили на отдельном участке в рамках общего производственного комплекса. Этот участок был переориентирован, и теперь там производится продукция для сегмента B2B и для маркетплейсов. Кроме того, появилась линейка товаров "а-ля IKEA" — матрасы, диваны, кровати в ценовом сегменте "средний минус".

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин отметил, что российские мебельщики раньше опасались продавать такие идентичные товары. Теперь же они просто переименовывают их и немного меняют — например, была европейская фурнитура, стала турецкая, добавил эксперт.

По словам генерального директора Dantone Home Сергея Воронова, покупатели IKEA не исчезли, им все еще нужны подобные продукты

В Минпромторге отметили, что практически во всех сегментах российская мебель, по признанию экспертов, является лучшей в мире по соотношению цена-качество. В ведомстве добавили, что производство мебели в России в первом полугодии 2022 года относительно аналогичного периода 2021-го увеличилось на 14% — его оценивают в 230 миллиардов рублей.