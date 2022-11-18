МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Началось создание первого в России самолета вертикального взлета и посадки, уже ведутся испытания отдельных систем, сообщили РИА Новости в компании-разработчике "Эколибри". Эксперт отметил важность собственного авиа- и двигателестроения в России

"Специалистами компании разрабатывается первый в России самолет вертикального взлета и посадки. Сейчас закончен первый этап проектирования воздушного судна в соответствии с действующими авиационными нормами, ведутся стендовые испытания отдельных систем. Новый самолет будет представлять собой летательный аппарат, оснащенный гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки", — рассказали в компании.

В пресс-службе "Эколибри" уточнили, что самолет должен отчасти занять нишу вертолётов в пассажирских перевозках, в том числе в регионах России.

"У данного изделия, в отличие от вертолета, не будет сложных механизмов типа автомата перекоса или редуктора, что позволяет снизить себестоимость. Самолет вертикального взлета и посадки получит современную российскую авионику и будет сделан в основном на производимых в России компонентах. В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически эффективным, чем вертолеты. Особенно это касается продолжительных маршрутов, так как за счет крыла большой площади можно обеспечить высокие аэродинамические характеристики", — пояснили в пресс-службе.

Как сообщил в свою очередь РИА Новости председатель научно-технического совета "Эколибри" экс-глава компании "Ил" Алексей Рогозин, самолет будет иметь дальность до 1200 км, скорость полета – около 270 км/ч.

"Воздушное судно и электрический двигатель создаются строго в соответствии с требованиями авиационного законодательства, что позволит обеспечить его сертификацию и реальную эксплуатацию в коммерческих и иных специальных целях", — добавил он.

В СССР создавались самолеты вертикального взлета и посадки, но только для военных целей. В частности, были созданы такие палубные штурмовики с возможностью вертикального взлета и посадки, как Як-36, различные варианты Як-38, а также опередивший свое время по совокупности характеристик Як-141.

В мире сейчас проектами гражданских самолетов вертикального взлёта и посадки занимаются такие компании, как Airbus, Embraer, Hyundai, Toyota. В России подобные разработки до последнего времени не велись, хотя планы о создании новых летательных аппаратов вертикального взлета и посадки заявлялись.