МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Елочные игрушки дешевле всего стоят после Нового года, но если выбрать подходящий момент, то по низкой цене их можно купить и до праздника, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. Стало известно, во сколько обошелся Новый год россиянам

Он уточнил, что в России продажа новогодних украшений начинается в ноябре, и сотрудники магазинов, чтобы привлекать покупателей, заблаговременно выставляют праздничную атрибутику на витрины. Сначала подобные товары могут продаваться со скидками, отметил эксперт.

"Цены на новогодние украшения меняются в зависимости от приближения праздника. Как правило, те магазины, которые выставляют на полки такие товары в ноябре, завлекают покупателей скидками. Потом цены у них становятся нормальными, а за несколько дней до Нового года они опять сбрасывают цены на 15-20%. Сразу после праздника распродают остатки – со скидкой уже около 30%. То есть самые низкие цены на новогодние игрушки бывают после праздника, когда они мало кому нужны, но можно купить и до Нового года с хорошей скидкой, если поймать правильный момент", – сказал Чумаков.

Маркетолог считает, что санкции и логистические проблемы практически на рынок елочных игрушек не повлияли.

"В сегменте новогодних украшений большая часть товаров производится в Китае или в России. На европейские украшения приходится крайне небольшая доля рынка. Поэтому нехватки товаров или существенного подорожания в сегменте новогодних игрушек нет", – сказал Чумаков.