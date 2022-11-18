МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Неправильное хранение, несоблюдение технологий производства и "болезнь пробки" могут испортить вкус вина, несмотря на то что у него нет срока годности, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Moet Hennessy: "элитное" шампанское раскупили из-за ажиотажного спроса

"Срок годности на винодельческую продукцию не ограничен, если сам производитель не указал его пределы по каким-либо причинам. Тем не менее, вино — это сложный продукт, который может и испортиться, если не соблюдены условия хранения, а может и изначально быть испорченным из-за несоблюдения технологии производства…. Первое место по распространенности заняли именно проблемы, связанные с хранением вина на разных стадиях производства и продажи, а также с его упаковкой", — говорится в сообщении.

Так, согласно стандартам, хранить вино рекомендуется в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света, при температуре от 5 до 20 градусов. При этом, как отмечают эксперты, в магазинах, особенно в теплое время года, температурный режим соблюдается далеко не всегда, а в небольших торговых точках нередко можно встретить бутылки, выставленные на продажу в окне.

"На втором месте по распространенности "болезнь пробки". Если в первом случае проблема с окислением может быть вызвана небрежностью производителя вина, то здесь вопросы вызывает уже качество самой пробки. Порчу вина химическим соединением трихлоранизол вызывает микроскопический грибок, который может поселиться в коре пробкового дуба и попасть в пробку", — добавляется в сообщении.

При этом, по словам экспертов, данная проблема не опасна для человека и может отразиться лишь на вкусе и аромате вина, который приобретает оттенки мокрого картона. Кроме того, винтовая пробка, которой сейчас укупоривают все больше российских вин, на 100% защищена от "корковой болезни". "Наименее распространенной на сегодняшний день проблемой вина эксперты называют нарушение технологических условий производства (в том числе, процессов брожения), а также гигиены на винодельне, бутилирования вина", — отметили в Роскачестве.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется приобретать вина только в местах, где соблюдаются условия хранения: стеллаж с вином расположен в глубине торгового зала, вдали от окон, а в магазине комфортная температура (особенно летом). Также следует осмотреть горлышко бутылки, а от покупки бутылки вина со следами подтеков или неплотно усаженной винтовой пробкой стоит вообще отказаться.