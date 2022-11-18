МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Алкоголь оказался на последнем месте среди топ-10 товаров и услуг, на которых потребители экономили в июле—сентябре 2022 года, пишет РБК со ссылкой на презентацию NielsenIQ о ключевых трендах рынка товаров повседневного спроса (FMCG). Продажи водки в России выросли за десять месяцев на 6,3 процента

Основной статьей экономии потребителей стала покупка одежды, в третьем квартале 2022 года на этом экономили 71% респондентов. Еще 66% экономят на развлечениях вне дома, а 65% — на питании в общепите. Об экономии на потреблении алкоголя сообщили 36%.

В целом россияне стали в этом году больше экономить, отмечается в исследовании. В третьем квартале прошлого года доля тех, кто сокращал траты на покупку одежды, составляла 66% опрошенных, на развлечениях вне дома экономили 63%, а на питании вне дома — 56%.

По итогам третьего квартала 2022 года в категории виден тренд на нарастание экономии: доля потребителей, сокращавших расходы на спиртное в июле—сентябре, выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 5 процентных пунктов (с 31 до 36%), говорится в презетнации.

"Большинство потребителей стремятся сократить свои расходы, и даже при улучшении экономической ситуации до 30% респондентов продолжат экономить на многих статьях расходов", — прогнозируют аналитики NielsenIQ.

Так, ожидается, что у 29% россиян сохранится привычка экономить на питании вне дома, у 28% — на развлечениях вне дома. Расходы на одежду при улучшении экономической ситуации продолжат сокращать четверть потребителей, а на алкоголь — лишь 17%.