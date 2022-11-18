ТАШКЕНТ,18 ноя — ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о продлении до 1 июля 2023 года нулевых пошлин на импорт ряда продовольственных товаров, в том числе рыбы, маргарина, молочной продукции, в этот список также добавлены пшеничная и ржаная мука, сообщает в пятницу министерство юстиции. ФАС поддержала экспортную пошлину на топливо, за которое выплачен демпфер

Прежний срок применения нулевых пошлин на 22 группы продтоваров действовал с 1 мая 2022 года до 1 января 2023 года.

"Согласно указу, срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, включая рыбу, цитрусовые (кроме лимонов), маргарин, продлен до 1 июля 2023 года", — говорится в сообщении в Telegram-канале минюста со ссылкой на подписанный главой государства указ.

В ведомстве отметили, что также в указанный перечень включены пшеничная и ржаная мука. "В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-экономические отношения с которыми не предусматривают режим наибольшего благоприятствования, двойная ставка таможенной пошлины применяться не будет", — добавили в минюсте.

По данным официальной статистики, Узбекистан в январе-сентябре 2022 года увеличил импорт продовольственных товаров на 36,8%, до 2,465 миллиарда долларов. Россия сохраняет второе место в списке стран-поставщиков продовольствия в Узбекистан — 590,9 миллиона долларов (рост – 18,4%, 24% от общего импорта продтоваров). Лидером остается Казахстан – 891,1 миллиона долларов (+1,43 раза, 36,2%). В тройке лидеров в январе-сентябре также остается Бразилия – 362 миллиона долларов (+1,4 раза, 14,7% соответственно). В число основных импортируемых Узбекистаном продтоваров входят пшеница и пшеничная мука, маргарин, подсолнечное масло, сахар, картофель, мясные и молочные продукты, кофе и какао.