МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Американская Visa Inc. с 1 февраля 2023 года назначила новым генеральным директором нынешнего президента компании Райана Макинерни (Ryan McInerney), следует из пресс-релиза Visa. Visa прекратила действие мировых соглашений по дебетовым картам с FTX

"Сегодня Visa объявила о назначении Райана Макинерни на должность генерального директора с 1 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

В должности президента Макинерни отвечал за глобальный бизнес Visa более чем в 200 странах. Он курировал рыночные команды компании, бизнес-подразделения, команду разработчиков продуктов, команду продавцов и клиентские службы.

Нынешний гендиректор Альфред Ф. Келли-младший занимает эту должность с 2016 года. Также с 2019 года он является председателем совета директоров. Он останется в компании в новой постоянной должности исполнительного председателя совета директоров.

Келли в следующем году исполняется 65 лет. "Я бы не ушел в 65 лет, если бы не думал, что мне повезло иметь великого человека, который встанет на мое место", — цитирует его портал MarketWatch. При этом портал отмечает, что ранее Келли говорил о намерении уйти с должности гендиректора в этом возрасте.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.