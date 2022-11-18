МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Работодатели в России на фоне растущей нехватки персонала из так называемой категории "синих воротничков" конкурируют за будущих сотрудников, как следствие растут зарплаты, в частности у слесарей, машинистов и грузчиков, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", подготовленном для РИА Новости. Юрист рассказала, кого нельзя лишать премии даже за плохую работу

"В целом рынок труда продолжает испытывать кадровый дефицит "синих воротничков" (рабочего персонала). Видимая растущая нехватка персонала очевидно демонстрирует конкуренцию за сотрудников среди работодателей и, как следствие, приводит к росту заработных плат", — говорится в материалах.

Так, по данным сервиса, наблюдается рост медианных зарплат (у половины сотрудников зарплата выше этой планки, а у половины – ниже) среди представителей рабочих специальностей, преимущественно "мужских" профессий. Например, в октябре относительно сентября увеличились медианные зарплаты сварщиков (+3%), токарей (+6%), автомойщиков (+6%), грузчиков (+10%), машинистов (+18%), слесарей (+23%).

Ранее в ноябре сервис отмечал, что фиксирует прирост количества вакансий по "мужским" профессиям, а также сохраняющийся разрыв между предложением и спросом на "синих воротничков", который в новом году может привести к росту зарплатных предложений.