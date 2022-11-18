МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Онлайн-ретейлер Amazon подтвердил сокращения персонала в ряде подразделений, процесс затронет следующий год, говорится в заявлении гендиректора компании Энди Джесси, опубликованном на сайте. Meta* может объявить о крупном сокращении персонала

"Экономика остается в сложной ситуации, и мы быстро набирали персонал последние несколько лет. Вчера мы сообщили о трудном решении сократить ряд должностей в подразделениях Devices и Books, а также объявили о добровольном сокращении некоторых сотрудников в нашей организации People, Experience and Technology (PXT)", — сообщает гендиректор.

Джесси отмечает, что принятые решения будут доведены до сведения затронутых сотрудников и организаций после Нового года, при этом о количестве позиций, которые планируется сократить, окончательной информации нет.

Ранее СМИ сообщали о том, что Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников, что составляет почти 3% от корпоративного штаба компании. По состоянию на 1 октября общий штат компании составляет 1,544 миллиона человек. В конце октября компания отчиталась о снижении квартальной прибыли на 9% в годовом выражении, до 2,9 миллиарда долларов.