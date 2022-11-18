МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники Королевской почты Великобритании (Royal Mail) устроят ещё шесть забастовок в декабре, в том числе и в канун Рождества, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни, сообщил в пятницу телеканал Sky News. СМИ: почта Британии хочет перейти на пятидневку из-за финансовых проблем

Профсоюз работников связи Communication Workers Union (CWU) ранее опубликовал график планируемых забастовок: работники почты собираются выйти на протесты 24 ноября, в "черную пятницу" 25 ноября, 30 ноября, а также 1 декабря.

"Сотрудники Royal Mail планируют провести еще шесть забастовок в следующем месяце, включая в канун Рождества, в рамках длительного спора по поводу зарплаты, работы и условий труда", — говорится в сообщении телеканала.

Новые акции протеста выпадут на 9, 11, 14, 15, 23, а также 24 декабря — канун Рождества, сообщил Sky News со ссылкой на заявление CWU. По словам представителя профсоюза, работники хотят урегулировать спор путём переговоров, однако руководство Royal Mail должно выдвинуть соответствующее предложение, учитывая уровень инфляции, передаёт телеканал.

Декабрь является одним из самых загруженных месяцев для почтовых сотрудников из-за рождественского периода и многочисленных рассылок подарков и поздравительных открыток. Забастовки в эти дни, особенно в канун Рождества, приведут к перебоям в работе службы.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.