"Росморпорт" в 2023 году увеличит свою инвестпрограмму более чем вдвое
Инвестпрограмма "Росморпорта" в 2023 году вырастет до 29,1 миллиарда рублей
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Росморпорта" в 2023 году вырастет более чем вдвое и составит 29,1 миллиарда рублей, основная часть средств пойдет на обновление флота, сообщил журналистам гендиректор предприятия Сергей Пылин.
"На 2023 год наша инвестпрограмма будет составлять 29,1 миллиарда рублей, более половины этих средств будут потрачены на строительство и обновление флота", — сказал Пылин, добавив, что исполнение инвестпрограммы по итогам 2022 года ожидается в размере 13,9 миллиардов рублей.
"Наша основная задача — это обеспечение безопасности мореплавания, поэтому работаем над реконструкцией, ремонтом, поддержанием в проектном состоянии гидротехнических сооружений", — добавил он.
ФГУП "Росморпорт" владеет крупнейшей дизельно-ледокольной флотилией в мире. Ключевой задачей предприятия является формирование инновационной портовой инфраструктуры. "Росморпорт" имеет 14 филиалов, оказывает услуги в 59 из 61 российского морского порта. В настоящее время в хозяйственном ведении предприятия находятся более 269 судов, включая 36 единиц ледокольного флота, выполняющих ледокольные проводки судов круглогодично. Штат — почти 9 тысяч человек.