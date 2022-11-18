МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Росморпорта" в 2023 году вырастет более чем вдвое и составит 29,1 миллиарда рублей, основная часть средств пойдет на обновление флота, сообщил журналистам гендиректор предприятия Сергей Пылин. "Очаково" заморозило инвестиции из-за акциза на сладкие напитки

"На 2023 год наша инвестпрограмма будет составлять 29,1 миллиарда рублей, более половины этих средств будут потрачены на строительство и обновление флота", — сказал Пылин, добавив, что исполнение инвестпрограммы по итогам 2022 года ожидается в размере 13,9 миллиардов рублей.

"Наша основная задача — это обеспечение безопасности мореплавания, поэтому работаем над реконструкцией, ремонтом, поддержанием в проектном состоянии гидротехнических сооружений", — добавил он.

ФГУП "Росморпорт" владеет крупнейшей дизельно-ледокольной флотилией в мире. Ключевой задачей предприятия является формирование инновационной портовой инфраструктуры. "Росморпорт" имеет 14 филиалов, оказывает услуги в 59 из 61 российского морского порта. В настоящее время в хозяйственном ведении предприятия находятся более 269 судов, включая 36 единиц ледокольного флота, выполняющих ледокольные проводки судов круглогодично. Штат — почти 9 тысяч человек.