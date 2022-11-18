МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов встретился с представителями иностранного бизнеса на площадке Американской торговой палаты в России (American Chamber), были рассмотрены вопросы налоговой политики, сообщила в пятницу пресс-служба министерства. Россия обсуждает с бизнесом Китая сотрудничество в рамках международных ТОР

"Статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов провел встречу с иностранным бизнесом на площадке Американской торговой палаты в России (AmCham) и обсудил с участниками вопросы налоговой политики", — говорится в сообщении.

Сазанов на встрече в том числе рассказал о работе по совершенствованию налогового администрирования. По его словам, основной вектор работы в части упрощения администрирования будет связан с дальнейшей цифровизацией и расширением практики передачи налоговым органам функции по исчислению налогов.

"По большинству имущественных налогов это уже реализовано. Сейчас мы активно прорабатываем, например, технологию цифрового акциза на табак и пиво. Предполагается, что налоговая служба автоматически будет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива. Это будет способствовать дальнейшему сокращению количества споров между налогоплательщиками и налоговой службой", — сказал замминистра, чьи слова приведены в сообщении.

Сазанов добавил, что Минфин не разделяет продолжающие работать в России иностранные компании на дружественные и недружественные в плане налогообложения.

"Весь иностранный бизнес, который остается работать в России, мы не делим для себя в плане налогообложения по признаку, из дружественной он страны или недружественной. Для всех, кто продолжает работать в России, платить здесь налоги, правила налогообложения не могут носить дискриминационный характер. Мы придерживаемся этой точки зрения", — сказал он.