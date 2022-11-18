ЖЕНЕВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Генсек ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан заявила, что оптимистично настроена в отношении переговоров о возобновлении экспорта российского аммиака, по ее словам, РФ и Украина демонстрируют заинтересованность в этом. Источник рассказал о переговорах по экспорту российского аммиака

"У нас есть основания полагать, что (у России и Украины – ред.) есть заинтересованность в том, чтобы это произошло, но я не могу поделиться с вами какими-либо другими конкретными деталями того, что еще не случилось. Но мы оптимистичны в отношении того, что это обсуждается", — заявила Гринспан на брифинге в Женеве.

Она добавила, что экспорт аммиака прямо включен в зерновую сделку и меморандум о взаимопонимании между РФ и ООН. "Поэтому не обязательно подписывать новое соглашение, чтобы аммиакопровод снова заработал. Это элементы того соглашения, которое должно быть достигнуто между двумя странами, которые должны договориться об этом, то есть Россией и Украиной", — сказала Гринспан.