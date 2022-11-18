МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники McDonald`s в Казахстане отказались комментировать закрытие ресторанов в стране, передает корреспондент РИА Новости. В Белоруссии начали снимать фирменные вывески с ресторанов McDonald's

В четверг McDonald`s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) сообщил о приостановке работы всех своих ресторанов 18 ноября из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов.

Как передает корреспондент РИА Новости из Алма-Аты, в пятницу рестораны сети закрыты. На электронном табло для оформления заказа из автомашины около одного из ресторанов выведена надпись "технический перерыв". На всех дверях и окнах расклеены объявления, текст которых повторяет сообщение с сайта. "Следите за новостями на официальном сайте McDonald`s и в социальных сетях", — говорится в объявлении.

Работник одного из ресторанов сети в беседе с РИА Новости сообщил, что не владеет информацией о сроках возвращения на работу, и отказался от дальнейших комментариев, сославшись на политику компании.