РИМ, 18 ноя — ПРАЙМ. Около 7 тысяч человек принимают участие в шествии в сицилийской Сиракузе против закрытия завода ISAB, который принадлежит российскому "Лукойлу", сообщает портал today.it. "Лукойл" выкупит евробонды пяти выпусков с 16 ноября по 16 декабря

К протесту, организованному профсоюзами Cgil и Cisl, примкнули не только сотрудники предприятия, но и члены их семей, а также мэры городов провинции Сиракузы. Акция сопровождается забастовкой работников предприятий промышленной зоны в Приоло-Гаргалло, где находится завод.

Как пишет финансовая газета Il Sole 24 Ore, продолжение работы НПЗ под угрозой из-за вступления в силу санкций в отношении российской нефти с 5 декабря. Предприятие нуждается в открытии кредитной линии для покупки нефти у альтернативных поставщиков. Профсоюзы считают, что государственное кредитное агентство Sace, контролируемое минфином, может оказать поддержку заводу, чтобы "гарантировать выплату банками кредитов "Лукойла".

Одновременно в Риме манифестацию у министерства экономического развития организовал профсоюз Uil, руководители которого вместе с коллегами из других объединений были приглашены в ведомство на круглый стол по ситуации с НПЗ. По свидетельству корреспондента РИА Новости, в митинге с флагами профсоюза приняли участие пара сотен человек.

В ходе переговоров министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо, как пишет деловая газета, "предложил гарантии от Sace, но банки, которые сократили кредитные линии компании ISAB", взяли время на принятие решений. Тарифы на электроэнергию в Италии в октябре выросли на 329 процентов

Ранее глава министерства, которое взяло себя функции минэкономразвития, заявил о необходимости продолжения работы НПЗ "Лукойла" на Сицилии. По его словам, министерство намерено принять меры для обеспечения непрерывности производства.

Как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ПАО "Лукойл", не находясь под санкциями ЕС, рассматривает возможность продажи нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии для ограничения их влияния. По данным Блумберг, интерес к покупке НПЗ, обладающего мощностью переработки 300 тысяч баррелей в сутки, проявляют компании Onex Holding и Crossbridge Energy Partners.

Еще весной итальянские СМИ сообщили об угрозе потери работы для нескольких тысяч (от одной до 10 тысяч) сотрудников НПЗ и связанных с ним предприятий к северу от сицилийской Сиракузы вследствие вступления в силу очередного пакета антироссийских санкций. Они привели к перекрытию каналов кредитования предприятия, которое снабжается российской нефтью. Одним из способов сохранить завод и рабочие места могла бы стать его национализация, но источники в министерстве экономического развития страны заявили, что итальянские власти не рассматривают этот вопрос.