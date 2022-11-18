МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Компания "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" установила финальный ориентир ставки купонов по облигациям объемом до 1,5 миллиарда рублей в размере 14,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Автодор" разместил облигации на 35 миллиардов рублей рублей

Заявки на облигации компания собирала с 14 по 18 ноября. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял 14,5-14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,31-15,59% годовых.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-05 с квартальными купонами. Организаторами выступают BCS Global Markets и Газпромбанк. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 ноября.

"Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" – компания, владеющая и управляющая портфелем коммерческой недвижимости в Москве, в который входят в том числе ТК "Галерея Аэропорт", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТДК "Тульский".