МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Нефтегавань "Шесхарис" под Новороссийском не получала никаких повреждений, сообщил советник президента компании Игорь Демин. Немцы поддержали жесткое заявление Москвы об Украине

По его словам, информация о нападении морского беспилотника неправдива. "Повреждений никаких нет", — добавил он.

Ранее в пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что 18 ноября морской беспилотник ВСУ совершил атаку на нефтегавань "Шесхарис" и она получила минимальные повреждения, не повлиявшие на работоспособность систем.