2022-11-18T16:32:01+03:00
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https://1prime.ru/business/20221118/838871569.html
"Транснефть" опровергла информацию о нападении на нефтегавань "Шесхарис"
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. Нефтегавань "Шесхарис" под Новороссийском не получала никаких повреждений, сообщил советник президента компании Игорь Демин. По его словам, информация о нападении морского... ПРАЙМ, 18.11.2022
нефть, энергетика, бизнес, новости, транснефть, нефтегавань "шесхарис", повреждения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Нефтегавань "Шесхарис" под Новороссийском не получала никаких повреждений, сообщил советник президента компании Игорь Демин.
По его словам, информация о нападении морского беспилотника неправдива. "Повреждений никаких нет", — добавил он.
Ранее в пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что 18 ноября морской беспилотник ВСУ совершил атаку на нефтегавань "Шесхарис" и она получила минимальные повреждения, не повлиявшие на работоспособность систем.