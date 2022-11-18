ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — ПРАЙМ. Российские владельцы крупнейшей крытой арены финской столицы Helsinki Hall (бывшая Hartwall Arena) согласились продать недвижимость, сообщает в пятницу со ссылкой на источники крупнейшая газета страны Helsingin sanomat. Финляндия конфисковала "связанные с россиянами" частные самолеты

По данным СМИ, арена принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

Еще весной судебные приставы сообщили, что "заморозили" право владения на объект в соблюдение европейских санкций из-за того, что его владельцы были в санкционных списках ЕС. В результате того, что арена не использовалась и является одновременно единственной крупной городской концертной площадкой, культурная жизнь беднеет, сообщали ранее в мэрии финской столицы. Международные исполнители или переносят выступления в Тампере, или же полностью отказываются от выступлений в Финляндии.

"Основные собственники, осуществляющие контроль в компании, владеющей Helsinki Hall, приняли решение о продаже своей собственности", — сообщает газета.

Уточняется, что об этом в пятницу управляющая компания проинформировала остальных владельцев.

Для совершения сделки также потребуется разрешение МИД Финляндии, а деньги от продажи не смогут поступить напрямую бизнесменам из-за наложенных на них санкций, сообщает издание.