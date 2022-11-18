МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО во третьем квартале увеличилась на 73,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,7 миллиарда рублей, сообщила компания. Совдир Qiwi не принял решения по дивидендам по итогам третьего квартала

"Общая чистая выручка выросла на 35,9%, до 8,725 миллиарда рублей в связи с успешной деятельностью обоих секторов группы — "Платежные услуги" и "Корпоративные услуги и другое". Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 73,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,69 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Чистая выручка составила 8,7 миллиарда рублей. Основными драйверами роста были платежный бизнес (+29,4% год к году), сильные результаты проекта ROWI для малого и среднего бизнеса (+104,1% год к году), а также прочие доходы от размещения активов и расчетно-кассового обслуживания.

Чистая выручка в платежном сегменте увеличилась на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет сочетания более высокой чистой выручки от платежей и прочей чистой выручки. Чистый доход от платежей в платежном сегменте увеличился на 24,2%.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, позволяющий торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.