МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров Qiwi по итогам третьего квартала решил оставить вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении, сообщила компания. Чистая прибыль Qiwi по МСФО за третий квартал выросла на 73,4 процента

"Совет директоров принял решение держать вопрос о распределении дивидендов в поле зрения до изменения режима санкций в отношении Российского национального расчетного депозитария и не утвердил начало программы обратного выкупа", — говорится в сообщении.

Как пояснили в Qiwi, в связи с сохраняющимися проблемами инфраструктуры фондового рынка, возникшими в результате введения европейских санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария, компания не видит возможности организовать выплату дивидендов или выкуп акций с равным отношением ко всем существующим акционерам.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, позволяющий торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.