Совдир Qiwi не принял решения по дивидендам по итогам третьего квартала
Совет директоров Qiwi по итогам третьего квартала оставил вопрос дивидендов на рассмотрении
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров Qiwi по итогам третьего квартала решил оставить вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении, сообщила компания.
"Совет директоров принял решение держать вопрос о распределении дивидендов в поле зрения до изменения режима санкций в отношении Российского национального расчетного депозитария и не утвердил начало программы обратного выкупа", — говорится в сообщении.
Как пояснили в Qiwi, в связи с сохраняющимися проблемами инфраструктуры фондового рынка, возникшими в результате введения европейских санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария, компания не видит возможности организовать выплату дивидендов или выкуп акций с равным отношением ко всем существующим акционерам.
Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, позволяющий торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.