МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатр ОККО сменил учредителя компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинотеатра. СМИ: бывший гендиректор криптобиржи FTX потерял все свое состояние

"Мы подтверждаем информацию о смене учредителя компании", — заявили в пресс-службе без уточнения деталей.

Ранее СМИ сообщали о переменах в компании, которые, по их данным, могут быть связаны с санкциями.