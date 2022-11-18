2022-11-18T19:52:53+03:00
2022-11-18T19:52:53+03:00
2022-11-18T19:52:53+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20221118/838874038.html
Кинотеатр ОККО подтвердил смену учредителя
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Онлайн-кинотеатр ОККО сменил учредителя компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинотеатра. "Мы подтверждаем информацию о смене учредителя компании", — заявили в... ПРАЙМ, 18.11.2022
бизнес, новости, окко, онлайн-кинотеатр
https://1prime.ru/images/83887/40/838874004.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83887/40/838874004.jpg
https://1prime.ru/images/83887/40/838874003.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83887/40/838874003.jpg
https://1prime.ru/images/83887/39/838873991.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83887/39/838873991.jpg
https://1prime.ru/cripta/20221112/838801240.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатр ОККО сменил учредителя компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинотеатра.
"Мы подтверждаем информацию о смене учредителя компании", — заявили в пресс-службе без уточнения деталей.
Ранее СМИ сообщали о переменах в компании, которые, по их данным, могут быть связаны с санкциями.