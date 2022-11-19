СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту остановлено с 4.00 мск субботы на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики. На Крымском мосту установили еще один автомобильный пролет

"В связи с ремонтно-восстановительными работами автомобильное движение по мосту будет ограничено на 12 часов", — говорится в сообщении.

В министерстве призвали на это время не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.

"Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации", — подчеркнули в министерстве.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.